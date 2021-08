Un solo dubbio per il primo Napoli di Spalletti: un ballottaggio a centrocampo

Il primo Napoli è quasi fatto, scrive il Corriere dello Sport raccontando del 4-3-3, in attesa del ritorno di Demme per il 4-2-3-1, e resta un solo ballottaggio per Luciano Spalletti. Riguardsa Elmas, che a Castel di Sangro ha cominciato ad allungare la propria candidatura, e Fabian Ruiz che è arrivato in Italia ai primi di agosto ed è lievemente dietro nella preparazione nonostante l'accelerazione degli ultimi giorni. Per il resto nessun dubbio con Lobotka davanti alla difesa e Zielinski mezzala di sinistra; in attacco Politano da una parte e Insigne dall’altra, con Osimhen centravanti.