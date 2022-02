Un sorriso in più a Castel Volturno: controlli cardiologici conclusi bene per Ounas

Un sorriso in più da Castel Volturno. Si parla di Adam Ounas sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con l'esterno pronto a rientrare tra i convocati per la sfida all'Inter: "È quello di Adam Ounas che ieri mattina si è allenato per l’intera seduta con la squadra (a parte Tuanzebe, impegnato in palestra).

L’algerino, opzione in più per Spalletti in avanti, aveva lavorato a parte nei giorni scorsi dopo lo stop per Covid e alcuni controlli anche cardiologici conclusi bene". si legge sulla rosea.