Una sola strada per il (minimo) riscatto: il Napoli deve evitare questo scenario

Se il Napoli dovesse concludere il campionato al nono posto sarebbe fuori dalle coppe e, in più, costretto a disputare due turni in più di Coppa Italia. Uno scenario da evitare, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Il nono posto taglierebbe il Napoli da qualsiasi dimensione europea, spezzerebbe la continuità di quattordici anni trascorsi facendosi valere nelle coppe.

Il destino sarebbe più deludente rispetto a qualsiasi aspettativa formulata qualche mese fa: fuori dall’Europa e chiamati a giocare due turni in più di Coppa Italia (il primo intorno al 10 agosto). Per riscattarsi rispetto a questo scenario, il Napoli ha una sola strada: vincere a Firenze e contro il Lecce al Maradona, facendo poi i conti con i risultati della Fiorentina a Cagliari nell’ultima giornata di campionato e a Bergamo, nella gara da recuperare".