Varare il Napoli under 23 da iscrivere in Lega Pro: la prima missione di Manna

Lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino

Napoli, uno dei primi compiti di Manna sarà formare l'Under 23 azzurra: questa la missione del nuovo direttore sportivo scelto da Aurelio De Laurentiis per la ripartenza. Secondo quanto appreso da Il Mattino, varare il Napoli under 23 da iscrivere in Lega Pro sarà uno dei primi compiti affidati a Giovanni Manna, nuovo uomo mercato degli azzurri dal 30 giugno in poi.

Un pensiero che da qualche settimana accompagna i pensieri di De Laurentiis: Manna ha diretto la Juventus Next Gen, ha negli anni ingaggiato baby talenti in giro per il mondo ed è pronto a dare indicazioni anche al Napoli in questa direzione. Come fatto con i vari Dragusin, Fagioli, Soulé, Miretti, Iling-junior, Barrenechea, Yildiz e così via dicendo.