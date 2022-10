Verso la Champions, Spalletti può dare riposo a Osimhen: Raspadori e Simeone scalpitano

Protagonista del successo contro la Roma, Victor Osimhen ha già la testa rivolta alla Champions League. Chissà però che non possa tornare in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it

Protagonista del successo contro la Roma, Victor Osimhen ha già la testa rivolta alla Champions League. Chissà però che non possa tornare in panchina per l'occasione, scrive il Corriere dello Sport: "E ora, la Champions. Subito, senza sosta: mercoledì arrivano i Rangers al Maradona e si vedrà. Sì: ci sono anche Simeone e Raspadori, ieri in panchina ad applaudire con tutti gli altri il ritorno in campo dall'inizio di Osi dopo 46 giorni, e così il signor Luciano potrebbe anche decidere di concedergli un po' di riposo".