Verso Napoli-Sampdoria: Spalletti recupera un pezzo in difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha recuperato un pezzo in difesa in vista di Napoli-Sampdoria, ultima di campionato. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "È rientrato in gruppo Mario Rui che potrebbe così tornare in campo un mese e mezzo dopo l’infortunio rimediato contro il Milan, dando anche un po’ di respiro ad Olivera che sta recuperando da una contusione e ieri ha compiuto solo lavoro individuale".