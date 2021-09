Voti alti a Spalletti: "Il suo Napoli è una macchina perfetta che dà spettacolo"

Inutile girarci attorno, il grande acquisto dell'estate del Napoli è stato Luciano Spalletti. L'allenatore toscano, dopo i due anni passati a studiare calcio, è tornato con la mano da Re Mida e ha trasformato una buona squadra in una pretendente al titolo. La Gazzetta dello Sport scrive: "La squadra non solo gioca benissimo, ma dà sempre l'idea di gestire la partita a piacimento". Per Il Corriere dello Sport quello azzurro "è uno spettacolo che gli appartiene per intero". Secondo Tuttosport il Napoli è "di gioco e talento" e il merito passa soprattutto da lui. Infine TMW scrive che "il Napoli visto contro la Samp è una macchina perfetta".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 7