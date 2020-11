Voti altissimi per Insigne: "Danza sul pallone, è in trance agonistica"

Lorenzo Insigne è considerato all’unanimità il migliore in campo nel successo dell’Italia contro la Bosnia, partita che ha certificato il raggiungimento della final four da parte della squadra di Mancini ed Evani. “Onora il 10 che porta sulle spalle nel momento migliore della sua carriera”, scrive il Corriere dello Sport che poi paragona lo stop in occasione del palo ad una giocata in stile Leo Messi. Per la Gazzetta, invece, è in trance agonistica e fa cose da Dieguito. Per il Corriere della Sera è “una danza”, dove c’è la palla c’è lui e avrebbe di gran lunga meritato il gol.

Le pagelle di Insigne

TMW 7,5

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 8

Gazzetta dello Sport 7,5

la Repubblica 7,5

Corriere della Sera 7,5