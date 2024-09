Week-end di relax per Conte: due giorni ad Ischia per il tecnico

Il tecnico dei partenopei ha scelto Ischia per godersi i due giorni di riposo, concessi a tutto il gruppo in attesa della ripresa di martedì".

Un week-end di relax per Antonio Conte, in vista dei prossimi impegni col Napoli dopo la sosta dovuta agli impegni della nazionale di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Repubblica, il tecnico dei partenopei ha scelto Ischia per godersi i due giorni di riposo, concessi a tutto il gruppo in attesa della ripresa di martedì".

