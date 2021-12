Zapata show, i quotidiani lo paragonano ad Adriano: "Semina ansia sui centrali"

"Ricorda Adriano dei bei tempi, gli manca solo il sinistro al fulmicotone, ma basta e avanza". E' questo il nostro giudizio su Duvan Zapata per la prestazione contro il Napoli, per TMW da 7,5 così come per Tuttosport: "Fa ammattire Rrahmani vincendo quasi tutti i duelli". Per La Gazzetta dello Sport è instancabile e il suo lavoro è "da manuale del '9' di squadra". Il Corriere dello Sport scrive che ha "potenza e fiuto, semina ansia sui centrali". La notte del grande ex è praticamente perfetta.

I VOTI DI ZAPATA

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5