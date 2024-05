Zazzaroni: "Conte obbligatorio dopo una stagione di me**a! Siamo ai diritti d'immagine..."

"A questo punto Antonio Conte diventa necessario. Di più: obbligatorio, per li Napoli", l'apertura a effetto di Ivan Zazzaroni

"A questo punto Antonio Conte diventa necessario. Di più: obbligatorio, per li Napoli", l'apertura a effetto di Ivan Zazzaroni nel fondo dedicato su Il Corriere dello Sport. La verità è che la stagione degli azzurri scudettati è stata da incubo, terminata ancora peggio con il decimo posto in classifica e l'esclusione da qualsiasi competizione europea dopo 15 anni di presenza fissa.

"Stagione di merda - mi scuso, ma non ho trovato una definizione più efficace", riassume il direttore del quotidiano romano, "ha bisogno di sentirsi nuovamente dentro un progetto ambizioso e stimolante". E chi meglio di Antonio Conte per tornare competitivi in Italia e pure in Europa? "Sento però il bisogno di esercitare una forte pressione affinché lui e De Laurentis trovino l'accordo nel rispetto degli interessi di tutti", ma per stringersi la manco c'è ancora distanza. "Sospetto - l'ipotesi del giornalista - che a dividerli siano anche i diritti d'immagine".