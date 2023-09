Zazzaroni: "Su quali basi la Juve può vincere lo scudetto? Servirebbe un miracolo”

"Allegri e le bestie grigie di Max (in malafede)" scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

"Allegri e le bestie grigie di Max (in malafede)" scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Oggi la sfida in casa del Sassuolo, bestia nera di Max che costò l'esonero ai tempi del Milan e che ha portato anche a due altre sconfitte alla guida della Juve (gol di Sansone e poi l'anno scorso) ma secondo il giornalista sono aumentate anche le bestie grigie (in malafede) "in particolare tra addetti ai lavori e asocial" che "accreditano questa Juventus della possibilità di vincere lo scudetto. Su quali basi?, mi e vi chiedo". Zazzaroni parla dei cambi in società con al comando professionisti che non masticano calcio, a parte Giuntoli, Manna e Allegri, per non parlare poi dell'ultimo mercato che "ha tolto senza aggiungere".

Poi la chiosa di Zazzaroni: "Per vincere lo scudetto, Allegri dovrebbe compiere un autentico miracolo. Chi - non essendo tifoso schierato - considera questa Juve da scudetto, non aspetta altro che Allegri fallisca per rilanciare la litania del tecnico superato e finito. Puro onanismo".