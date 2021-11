Zazzaroni sul CdS: "Sheriff-Inter sembrava una gara di Coppa Italia con una di C"

Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Sheriff-Inter sembrava una gara di Coppa Italia con una di C". Il giornalista ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro i moldavi, nel doppio confronto dei gironi che ha permesso alla squadra di Inzaghi di mettere le mani sulla qualificazione agli ottavi, come non accade da 10 anni. Scrive Zazzaroni: "Pur avendo visto tutte le gare del girone, per novanta e passa minuti ho continuato a chiedermi come avesse fatto lo Sheriff a prendere 6 punti sui 9 a disposizione. Ho provato a domandare in giro, sospettando che qualcosa mi fosse sfuggito, ma nessuno è riuscito a darmi una risposta convincente. Più che a una gara di Champions mi è infatti sembrato di assistere a un incontro di coppa Italia tra una big, appunto, e una neopromossa dalla C alla B". Grande merito di Simone Inzaghi e dell'Inter.