Zielinski e Osimhen verso il recupero: pronti per l'ultimo miglio azzurro

Sul Corriere dello Sport arrivano gli aggiornamenti sul nigeriano e il polacco, che potrebbero rientrare con il Lecce

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen e Piotr Zielinski corrono verso il recupero. Sul Corriere dello Sport arrivano gli aggiornamenti sul nigeriano e il polacco, che potrebbero rientrare con il Lecce: "E poi percorreranno il miglio azzurro: l’ultima partita con la maglia del Napoli, prima di intraprendere nuove strade e nuove avventure. Già definito il destino di Zielo, lunedì protagonista di una festa d’addio molto speciale: ha brindato ai suoi 30 anni e prima di andare all’Inter ha salutato la città insieme con la squadra, gli amici napoletani e polacch i , e finache qualche ex compagno venuto soltanto per lui dall’estero. Elmas, nello specifico: da gennaio è in Germania, al Lipsia, ma teneva moltissimo a onorare Piotr.

Anche Osimhen ha seguito un programma personalizzato in palestra ma sta provando a recuperare in tempo per la partita di domenica (ore 18): ha saltato la trasferta a Firenze per un affaticamento muscolare ma il valore sportivo ed emotivo della sfida, ultima chance per poter sperare ancora nell’Europa nonché ultima passerella con la squadra che lo ha lanciato al top del panorama europeo, impone uno sprint. Verso la standing ovation.