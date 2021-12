Zielinski show, voti altissimi dai quotidiani: "Stella polare, impressiona quando è ispirato"

Piotr Zielinski è sempre più l'anima del Napoli, anche se a volte difetta in continuità. Non nella vittoria per 3-2 contro il Leicester, che condanna gli inglesi alla Conference League e che permette a Spalletti di accedere ai play off di Europa League. Per la Gazzetta è "la luce del Napoli" mentre per il Corriere dello Sport è il "geniale architetto dei tre gol azzurri". Poi lo definisce "stella polare". Secondo Tuttosport "finalmente sembra tornato su buoni livelli" mentre il Mattino scrive che "impressiona quando è ispirato" e che "vince il duello con Tielemans in maniera super". Per TuttoNapoli "incanta con una prova straordinaria in entrambe le fasi di gioco" e poi "disegna calcio, poi si adegua ed inizia a fare legna e allungare la pressione". Infine TMW: "Centro di gravità permanente, anche qualche metro più indietro del solito".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 7,5