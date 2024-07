Foto A Dimaro c'è anche Oriali: acclamato dai tifosi, ecco quale ruolo ricoprirà

Insieme alla squadra e ad Antonio Conte, anche tutto lo staff tecnico oggi è sbarcato a Dimaro, sede del primo ritiro estivo del Napoli. All'arrivo del pullman, tra i collaboratori dell'allenatore salentino, il più acclamato è stato senza dubbio Gabriele Oriali.

Quest'ultimo, come già anticipato e ribadito nei giorni scorsi, non sarà il team manager (ruolo ricoperto da Paolo Rea) ma ricoprirà la posizione di coordinatore dello staff. Di seguito le immagini del suo arrivo in Val di Sole.