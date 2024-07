Ufficiale Amichevoli estive, prolungato il Summer Pass! Il comunicato della SSCNapoli

La SSCNapoli ha deciso di prolungare il periodo di vendita del pacchetto Napoli Summer Pass.

Dopo il successo della trasmissione in streaming sulla piattaforma OneFootball della prima amichevole da Dimaro, la SSCNapoli ha deciso di prolungare il periodo di vendita del pacchetto Napoli Summer Pass che consentirà ai tifosi azzurri di vedere le prossime amichevoli in Pay-Per-View ad un prezzo scontato rispetto all'acquisto del singolo evento. Di seguito il comunicato ufficiale.

"La prima gara amichevole trasmessa in streaming su OneFootball, Napoli vs Anaune Val di Non, ha visto il coinvolgimento di oltre 200.000 utenti unici in tutto il mondo, si tratta del primo passo di un processo di avvicinamento alla nostra Fan Base globale.

Considerando la grande richiesta nelle ultime ore per il Napoli Summer Pass, che include tutte le prossime quattro amichevoli estive, abbiamo deciso di estendere il periodo di vendita del pacchetto fino a Sabato 27 Luglio h 23:59.

A partire dal 28 Luglio sarà dunque disponibile la modalità di acquisto in Pay-Per-View per le tre gare di Castel di Sangro al prezzo di € 6,99 ciascuna. Il Napoli Summer Pass è acquistabile direttamente qui".