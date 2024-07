Foto Conte, che feeling coi tifosi: anche oggi il mister non si sottrae (sorridente) agli autografi

E' diventata la prassi, ormai: a fine allenamento, prima di rientrare negli spogliatoi, Antonio Conte fa sempre felici i tifosi. Non se ne va subito, il mister, ma si ferma ogni volta con i tifosi, che lo chiamano a gran voce, per firmare autografi e scattare foto.

Anche oggi l'allenatore salentino, il vero idolo di questo ritiro di Dimaro, è stato chiamato a gran voce dai supporters azzurri presenti sugli spalti. Conte si è avvicinato, sorridente come al solito, e ha soddisfatto le richieste dei sostenitori, in visibilio per l'ex Juventus e Inter.