Conte la vera attrazione del ritiro: cori ed entusiasmo per il suo ingresso in campo

vedi letture

Una vera acclamazione ha salutato l'ingresso in campo di Antonio Conte per l'allenamento mattutino di oggi.

Una vera acclamazione ha salutato l'ingresso in campo di Antonio Conte per l'allenamento mattutino di oggi nel terzo giorno del ritiro di Dimaro-Folgarida. Il tecnico del Napoli, in questi primi giorni in attesa di nazionali e nuovi acquisti, è la vera attrazione del ritiro estivo.

I tantissimi tifosi azzurri che hanno riempito completamente lo stadio di Carciato, hanno riservato una vera ovazione per il tecnico del Napoli, immancabile anche il coro col nome del tecnico. Il mister ha ricambiato il saluto del pubblico mentre si apprestava a dirigere la prima parte dell'allenamento.