Conte striglia i difensori durante l'esercitazione: parte l'applauso del pubblico

Il tecnico salentino urla indicazioni e incita gli azzurri con grande vigoria.

Antonio Conte dirige da solo l'esercitazione in mezzo al campo verso la fine della sessione pomeridiana. Il tecnico salentino urla indicazioni e incita gli azzurri con grande vigoria.

Conte è attivissimo in questo pomeriggio e si arrrabbia quando vede che le sue direttive non vengono rispettate. In particolare strigliata pesante ai difensori, al termine della ramanzina parte l'applauso del pubblico che gradisce l'atteggiamento dell'allenatore.