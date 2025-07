Foto Dimaro 2025, c’è una novità: ecco la nuova area per gli eventi serali

Il Napoli campione d'Italia inizierà il 17 luglio il ritiro estivo della prossima stagione, come di consueto la prima parte della preparazione si svolgerà a Dimaro Folgarida, in Trentino Alto Adige. Quest'anno ci sarà una novità per tutti i tifosi che si recheranno sul posto per seguire gli azzurri: una nuova area per gli eventi serali. Il polo ospiterà gli incontri con la squadra e in altri giorni si trasformerà in un cinema a cielo aperto, come fa sapere la stessa amministrazione Comunale:

"A Dimaro si stanno ultimando gli ultimi ritocchi all’addobbo del paese e parallelamente al completamento dall’area eventi posta nel campo a fianco della Chiesa: con la SKI.IT Arena sarà l’area pulsante del ritiro. Il Comune di Dimaro Folgarida e APT Val di Sole hanno deciso di spostare il polo serale dei divertimenti (gratuiti) dalla tradizionale Piazza Madonna della Pace al campo da calcio posto dopo la Chiesa di Dimaro, sulla strada dalla quale, dopo il ponte sul fiume Meledrio, scende la stradina verso lo Stadio di Carciato. Le serate di Cinema sono la grande novità di quest’anno, se vogliamo l’omaggio della Val di Sole ai propri ospiti. Oltre alle tre serate dedicate alla squadra del Napoli, l’area eventi la sera si trasformerà in un grande cinema all’aperto dotato di un gigantesco schermo posto a lato del palco riservato alle serata con i calciatori. Il cartellone propone cinque pellicole di grande successo: venerdì 18 MISSION IMPOSSIBLE: THE FINAL RECKONING; sabato 19 JURASSIC WORLD LA RINASCITA; domenica 20 luglio DRAGON TRAINER; Lunedì 21 luglio ANORA e martedì 22 luglio NAPOLI – NEW YORK. Particolare non secondario tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito".