Dimaro, primo allenamento: Conte inizia col discorso alla squadra

vedi letture

Il Napoli fa il suo esordio stagionale allo Stadio Comunale di Carciato per la prima parte del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Grande entusiasmo per la prima sgambata dei campioni d'Italia che sono stato stati osannati dai tantissimi tifosi azzurri già presenti in Val di Sole. Tra i più acclamati, come era prevedibile, il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, che per la prima volta si è allenato con la maglia del Napoli.

All'arrivo in campo la squadra, dopo aver salutato le tribuna centrale si è raggruppata a centrocampo ascoltando le prime diretttive di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha tenuto un breve discorso ai giocatori prima di dare il via al riscaldamento. Si parte dunque: il Napoli è pronto per affrontare una stagione che tutti i supporters azzurri si augurano possa portare altri trionfi dopo il quarto scudetto conquistato lo scorso maggio.