Video La KDB-Cam di Tuttonapoli: ecco i primi tocchi del belga in maglia azzurra

vedi letture

Questo pomeriggio è iniziato il ritiro del Napoli campione d'Italia in carica in quel di Dimaro. Saranno tanti gli spuntida cogliere in questi 10 giorni in trentino, ma quest'oggi gli occhi erano puntati tutti su Kevin De Bruyne. Il belga al primo allenamento davanti alla sua nuova tifoseria ha ricevuto subito grandissimo calore, di seguito alcuni secondi della sessione d'allenamento del belga direttamente dal campo di Carciato.

Di seguito le immagini