A Dimaro non c'è (per ora) il ds Manna: svelato il motivo, i dettagli

Il Napoli è arrivato intorno all’ora di pranzo a Dimaro, sede del ritiro estivo, dove prenderà ufficialmente il via la seconda stagione azzurra di Antonio Conte. Tra i presenti, però, non figura il direttore sportivo Giovanni Manna, protagonista assoluto del mercato azzurro di queste settimane. L’assenza del d.s. non è casuale: Manna è infatti rimasto lontano dal Trentino per dedicarsi agli ultimi dettagli delle operazioni in entrata. In particolare, sta lavorando alla chiusura definitiva degli affari per Lorenzo Lucca (sta svolgendo le visite mediche) e Sam Beukema, già in viaggio per unirsi al gruppo dopo le visite mediche. Ma non solo.

Il dirigente partenopeo è anche impegnato a cercare l’accelerata decisiva per portare a termine la trattativa con il Bologna per Dan Ndoye, esterno offensivo che piace molto a Conte e che potrebbe arricchire ulteriormente il reparto avanzato azzurro. Ma non solo: in queste ore Manna sta definendo con il Torino anche una doppia operazione: Cyril Ngonge è pronto a vestirsi di granata, con Vanja Milinkovic-Savic che dovrebbe fare il percorso opposto.