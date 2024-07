Foto Esercitazione sullo sviluppo offensivo a Dimaro: Osimhen e Lindstrom a parte

L'esterno offensivo danese e il centravanti nigeriano si allenano a bordocampo insieme ai preparatori atletici

E' in corso il quarto giorno di allenamenti a Dimaro. Durante la seduta mattutina sul campo di Carciato Antonio Conte guida la squadra in una esercitazione sullo sviluppo offensivo, con il gruppo al completo eccezion fatta per Jesper Lindstrom e Victor Osimhen.

L'esterno offensivo danese e il centravanti nigeriano si allenano a bordocampo insieme ai preparatori atletici. Solo lavoro atletico per i due azzurri, come si può vedere dalle immagini raccolte dai nostri inviati nel ritiro azzurro.