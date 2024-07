Napoli-Anaune, biglietti ancora disponibili: ecco il numero di tagliandi rimasti

Il primo Napoli di Antonio Conte andrà in scena oggi nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Alle 18 è fissata la prima amichevole contro l'Anaune Val di Non, in programma al Comunale di Dimaro. Come comunicato dall'ufficio stampa del Trentino, sono rimasti ancora 142 biglietti disponibili.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DI DIMARO

Per chi sarà a Dimaro, sarà possibile seguire da vicino il Napoli allo Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena. I biglietti per le gare giocate in Trentino possono essere acquistati attraverso i seguenti link:

- Napoli vs ASD Anaune Val di Non: acquista qui i biglietti