Ufficiale Napoli-Anaune, sold out a Dimaro! Il dato sugli spettatori presenti

Pienone a Dimaro per la prima amichevole del nuovo Napoli di Antonio Conte, lo stadio di Carciato è tutto esaurito per il test degli azzurri contro l'Anaune Val di Non. Già in tantissimi i tifosi azzurri presenti all'allenamento mattutino, hanno completamente riempito l'impianto della Val di Sole facendo registrare il sold out dei 1.300 posti.