Foto Nel segno di Conte: i gesti iconici del tecnico azzurro a Dimaro

Antonio Conte è il vero protagonista di questo ritiro del Napoli a ritiro e non poteva essere altrimenti. Il nuovo tecnico azzurro sta già lasciando la sua impronta in questi due primi giorni in Val di Sole, con dei piccoli gesti ma significativi per quella che sarà l'unione del gruppo e la voglia di fare bene in questa stagione.

Al termine della seconda partitella a campo ridotto della seduta pomeridiana, la squadra si è radunata a centrocampo. Come di consueto, Antonio Conte è passato a salutare ad uno ad uno tutti gli azzurri seduti sul terreno di gioco prima della fase finale di stretching. Al termine dell'allenamento Conte, è stato osannato dal numeroso pubblico presente in tribuna. Il tecnico azzurro ha ricambiato gli applausi e i cori dei tifosi applaudendo a sua volta e alzando il pugno destro.