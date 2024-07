Foto Rafa Marin conclude anzitempo il lavoro atletico: crampi per lo spagnolo

Dopo 5-6 giri di campo, l'ex Real Madrid - che evidentemente non è abituato a questo genere di lavoro - si è fermato

Come sta capitando spesso durante questo ritiro di Dimaro, dopo la prima fase di allenamento in cui Antonio Conte ha allenato la tattica (costruzione, sviluppo e finalizzazione), la squadra è passata al lavoro atletico, con tanti giri di campo e il gruppo scaglionato in più parti.

Rafa Marin è apparso ancora tra quelli più in difficoltà a reggere l'intenso ritmo imposto dal tecnico salentino. Dopo 6-7 giri di campo, l'ex Real Madrid - che evidentemente non è abituato a questo genere di lavoro - si è fermato, evidentemente stanco, probabilmente con i crampi. In questi minuti è fermo, accanto ai preparatori, a bordocampo.