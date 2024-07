Ultim'ora Si rivede Osimhen: differenziato e poi in panchina assiste alla partitella

Victor Osimhen è tornato in campo durante la sessione di allenamento pomeridiana a Dimaro. Il nigeriano non ha partecipato alla seduta mattutina sul campo di Carciato: per lui solo terapie dopo un leggero affaticamento muscolare. Già ieri il bomber azzurro aveva svolto lavoro differenziato insieme a Lindstrom in mattinata e palestra da solo al pomeriggio.

Restano da valutare le sue condizioni in vista dell'amichevole di domani contro l'Anaune, ma la buona notizia è che Osimhen si è rivisto in campo nella sessione di allenamento di questo pomeriggio. L'attaccante nigeriano ha svolto lavoro differenziato sulla pista d'atletica per poi assistere alla partitella accomodato in panchina. Puoi seguire live qui su Tuttonapoli tutti gli aggiornamenti sul ritiro di Dimaro grazie ai nostri inviati