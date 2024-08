Live Napoli-Girona, alle 18.30 l'ultimo test dell'estate: segui il lungo live su Tuttonapoli

Ieri Victor Osimhen s'è allenato in gruppo, ma non dovrebbe cambiare la situazione: non verrà convocato per la sfida di quest'oggi. Il centravanti titolare della sfida contro il Girona sarà ancora Raspadori, come con il Brest. Conte ha provato anche ieri la stessa formazione di partenza con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola in mediana; Politano e Kvara alle spalle di Jack.

E' il giorno dell'ultimo test estivo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli a Castel di Sangro riceve la visita della rivelazione spagnola Girona, che disputerà la prossima Champions League, chiudendo così con la quinta gara il quadro delle amichevoli estive (4 vittorie, 12 gol fatti, 0 subiti). Prove generali verso l'esordio ufficiale in programma tra appena una settimana, al Maradona contro il Modena il 10 agosto per i 32esimi di Coppa Italia.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino a Napoli-Girona, in programma alle 18.30, ultimo test dell'estate partenopea prima di iniziare ufficialmente la stagione tra una settimana al Maradona in Coppa Italia contro il Modena per i 32esimi di finale. Vi racconteremo tutto su quest'amichevole, con un lungo pre e post-partita, con i nostri inviati