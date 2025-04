Clamoroso Lecce: ancora scosso dal lutto, non vuole partire per Bergamo

Continua a tenere banco in casa del Lecce il tema legato al rinvio della partita contro l'Atalanta, conseguente alla scomparsa dello storico fisioterapista Graziano Fiorita: la partita doveva essere giocata ieri sera, ma è stata spostata appena di un paio di giorni e si dovrebbe tenere domenica sera, alle 20.45. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Lecce non ha intenzione di partire per Bergamo.

Domattina è prevista la rifinitura al Via del Mare per i giallorossi, che però si sentono ancora scossi per l'accaduto e non intendono partire per affrontare i nerazzurri di Gasperini. Il club imputa alla Lega Serie A la colpa di non aver avuto la sensibilità dovuta per capire lo stato delicato, a livello psicologico, della squadra dopo quanto accaduto. Cosa succede se non dovesse partire? Se questa intenzione venisse confermata domani, la squadra di Giampaolo rischierebbe la sconfitta per 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica.