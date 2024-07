Napoli meritatamente in vantaggio all'intervallo: eurogoal di Raspadori

Azzurri meritatamente in vantaggio dopo un'ottimo primo tempo.

Penultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, al Patini arriva il Brest fresco del miglior pazziamento della sua storia nella scorsa Ligue 1. Azzurri meritatamente in vantaggio dopo un'ottimo primo tempo, la rete di Raspadori arriva quasi allo scadere con una girata pazzesca di sinistro. Brest molto ben messo in campo, ma Napoli attentissimo con una linea difensiva molto compatta.

PRIMO TEMPO

Avvio molto lento della gara con il Napoli in possesso ed il Brest che si alza con un forte pressing. Primo affondo dei francesi poco dopo il decimo minuto, palla persa a centrocampo da Anguissa e tentativo dal lato destro dell’area di rigore, ipnotizza Meret. Gli azzurri ci provano al minuto 17’ con un sinistro impreciso da parte di Politano, pallone che finisce in alto sulla traversa. La prima vera occasione è il legno colpito da parte di Spinazzola al minuto 22’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: dalla bandierina batte Raspadori, palla al centro, spizzata di Di Lorenzo e Spinazzola sulla linea centra la traversa con il destro. Pochi secondi dopo sempre l’ex Roma ha sul piede destro l’opportunità del vantaggio, ma il suo tiro è deviato da Bizot in calcio d’angolo. La partita prende ritmo ed il Napoli spinge, occasione per Kvara, dribbling in area del georgiano, sinistro ravvicinato da posizione defilata: Bizot devia in angolo con la gamba. Ancora azzurri, questa volta con Politano, che servito da Lobotka in area, ci prova con il sinistro sul secondo palo ma Bizot respinge ancora di piede. Il Napoli passa in vantaggio con la rete di Raspadori al minuto 42’: Mazzocchi dalla fascia destra alza un cross perfetto, controllo delicato di destro e girata di sinistro dell'ex Sassuolo che realizza una rete sensazionale! Azzurri in vantaggio meritato alla fine del primo tempo.

TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratkshelia; Raspadori. All. Conte.

BREST (4-3-3) : Bizot; Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douron, Ajorque, Del Castillo. All. Roy.

MARCATORI: Raspadori 42’

AMMONITI: n/a