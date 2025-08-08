Presentazione squadra con dj set, fra pochi minuti l'inizio dell'evento
19.50 - Piazza gremita di tifosi azzurri: in tantissimi ad aspettare la squadra azzurra per la presentazione. L'inizio dell'evento è previsto alle ore 20:00, dunque tra pochi minuti.
19.25 - Già tantissimi tifosi azzurri presenti in piazza.
Stasera si svolgerà la presentazione ufficiale della squadra 2025-2026 in ritiro a Castel di Sangro! Alle ore 20:00 la squadra al completo salirà sul palco di Piazza del Plebiscito per la tradizionale presentazione difronte ai tantissimi tifosi napoletani accorsi in Alto Sangro. Presentatore della serata sarà, come sempre, Daniele "Decibel" Bellini, deejay e speaker dello stadio Diego Armando Maradona. Segui la diretta testuale su Tuttonapoli.net.
