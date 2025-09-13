Live 3ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: Vlahovic dal 1', sorpresa nell'Inter

vedi letture

Terza giornata di campionato, nuovo weekend di Serie A al via: dieci partite, emozioni e aggiornamenti in tempo reale. Qui su Tuttonapoli.net vi raccontiamo tutto, dalle probabili formazioni alle ultime notizie dai campi, minuto per minuto, fino alle formazioni ufficiali di ogni gara.

CAGLIARI-PARMA - Formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Gaetano; Folorunsho, Se. Esposito; Belotti. Allenatore: Pisacane

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabè, Sorensen, Ordonez, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

JUVENTUS-INTER, sabato 13 settembre ore 18:00

Per il big match Tudor deve rinunciare allo squalificato Cambiaso e all'infortunato Conceicao: al loro posto si preparano McKennie (in pole su Kostic) e Koopmeiners. Dopo l'ottimo avvio, salgono le quotazioni di Vlahovic titolare a scapito di David. Sponda nerazzurra, Akanji verso il debutto dal 1', possibile sorpresa sulla fascia sinistra con Carlos Augusto in vantaggio su Dimarco.

JUVENTUS (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

INTER (3-5-2) probabile formazione: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu

FIORENTINA-NAPOLI, sabato 13 settembre ore 20:45

Pioli privo di Gudmundsson decide di appesantire la mediana, inserendo Nicolussi-Caviglia insieme a Fagioli e Mandragora; in attacco dovrebbe esserci Piccoli al fianco di Kean. Negli azzurri, mister Conte lancia Beukema visto lo stop di Rrahmani, mentre a sinistra Spinazzola va verso la conferma; in attacco Lucca è favorito su Hojlund.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Gosens; Kean, Piccoli. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte

ROMA-TORINO, domenica 14 settembre ore 12:30

I giallorossi di Gasperini si schierano con il classico 3-4-2-1: la grande novità è in attacco, dove il tecnico potrebbe affidarsi per la prima volta dall'inizio al tandem Soulé-Dybala, i due argentini agiranno alle spalle di Ferguson. Sulla fascia destra ci sarà Rensch visto l'infortunio di Wesley. Sponda granata, Ilic è in vantaggio nel ballottaggio con Gineitis, mentre in attacco Baroni dovrebbe preferire nuovamente Simeone ad Adams, con Ngonge e Vlasic larghi.

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini

TORINO (4-3-3) probabile formazione: Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.

PISA-UDINESE, domenica 14 settembre ore 15:00

Non è ancora la volta dei nuovi acquisti per i padroni di casa: mister Gilardino dovrebbe confermare il tridente formato da Tramoni, Moreo e Meister, con Cuadrado, Stengs e Nzola pronti a subentrare a gara in corso. Per quanto riguarda gli ospiti, Runjaic sceglie l'undici che ha battuto l'Inter nell'ultima giornata, dunque Bayo preferito a Iker Bravo.

PISA (3-4-2-1) probabile formazione: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Gilardino

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowksi, Kamara; Bayo, Davis. Allenatore: Runjaic

ATALANTA-LECCE, domenica 14 settembre ore 15:00

Nei bergamaschi si prospettano diverse novità: Juric in difesa può inserire Kossonou per Scalvini, in attacco Sulemana scalza Maldini mentre Krstovic prenderà il posto dell'infortunato Scamacca. Resta incerta la situazione di Lookman. Sponda giallorossa, è ballottaggio serrato tra Stulic e Camarda per il ruolo da centravanti, con il primo leggermente in vantaggio.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, K. Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric

LECCE (4-3-3) probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Pierotti. Allenatore: Di Francesco

SASSUOLO-LAZIO, domenica 14 settembre ore 18:00

Dopo due sconfitte mister Grosso prova a cambiare qualcosa: Turati si riprende il posto tra i pali, sulla corsia destra pronto Coulibaly per Walukiewicz; in mediana invece Lipani e Koné possono scalzare Matic e Boloca. Per i biancocelesti, Sarri punta sul suo fedelissimo Hysaj per sostituire l'infortunato Marusic, al centro della difesa torna Romagnoli.

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Turati; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Vranckx, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

MILAN-BOLOGNA, domenica 14 settembre ore 20:45

Max Allegri deve rinunciare ancora a Leao a causa del problema al polpaccio, quindi altra maglia da titolare per Gimenez con il nuovo acquisto Nkunku in panchina; non è al meglio Pulisic, sarà Loftus-Cheek a giocare a suppporto del messicano. A centrocampo esordio per Rabiot, insieme a lui Modric e Fofana. Nei rossoblu, il tecnico Italiano è orientato a fare due cambi rispetto all'undici che ha vinto contro il Como: ritorna Ferguson in mediana, sulla trequarti chance per Bernardeschi.

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

HELLAS VERONA-CREMONESE, lunedì 15 settembre ore 18:30

Negli scaligeri è la volta dell'esordio del super acquisto Gift Orban; in mediana Yallu è in vantaggio su Niasse. Per quanto riguarda la squadra di Nicola, attualmente a punteggio pieno, non dovrebbe vedersi Vardy dal primo minuto: ci si aspetta ancora Sanabria titolare in tandem con Vazquez. In mediana occhio a Sarmiento che può giocare al posto di Vandeputte.

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Yellu, Frese; Giovane, Gift Orban. Allenatore: Zanetti

CREMONESE (3-5-2) probabile formazione: Audero; Bianchetti, Baschirotto, F. Terracciano; Zerbin, Collocolo, Grassi, Sarmiento, Pezzella; Sanabria, Vazquez. Allenatore: Nicola

COMO-GENOA, lunedì 15 settembre ore 20:45

Fabregas rischia di perdere Van der Brempt sulla corsia destra, si candida Smolcic per sostituirlo; sulla trequarti dovrebbe toccare di nuovo a Vojvoda, ma non è da escludere l'impiego di Addai. Per il ruolo di centravanti è ballottaggio Douvikas-Morata. Sponda rossoblu, Vieira potrebbe confermare in blocco l'undici della scorsa giornata: quindi ancora Ostigard in difesa e trequarti composta da Carboni-Stanciu-Ellertsson a supporto di Colombo.

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira