Conte ha due armi in più in panchina: buone notizie alla partenza per Firenze
Ieri è iniziata a tutti gli effetti la missione viola con la partenza verso Firenze. Il Napoli è partito ieri pomeriggio dalla stazione di Afragola e sul treno è salito anche David Neres: il brasiliano, rimasto fuori contro il Cagliari per un affaticamento muscolare , ha recuperato e oggi sarà a disposizione per la sfida con la Fiorentina per poter entrare in corso d'opera.
Non è l'unica notizia positiva per Antonio Conte: c'è stata infatti anche la prima convocazione per Miguel Gutierrez. L’esterno mancino spagnolo, acquistato dal Girona per circa venti milioni di euro più bonus, ha superato del tutto i postumi dell’intervento alla caviglia destra del 10 luglio ed ora è alla ricerca di minuti per migliorare la condizione. Fuori soltanto Contini, Lukaku e Rrahmani, ma anche per lui ci sono buone notizie: potrebbe recuperare già per il Pisa.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
