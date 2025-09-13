Conte ha due armi in più in panchina: buone notizie alla partenza per Firenze

Ieri è iniziata a tutti gli effetti la missione viola con la partenza verso Firenze. Il Napoli è partito ieri pomeriggio dalla stazione di Afragola e sul treno è salito anche David Neres: il brasiliano, rimasto fuori contro il Cagliari per un affaticamento muscolare , ha recuperato e oggi sarà a disposizione per la sfida con la Fiorentina per poter entrare in corso d'opera.

Non è l'unica notizia positiva per Antonio Conte: c'è stata infatti anche la prima convocazione per Miguel Gutierrez. L’esterno mancino spagnolo, acquistato dal Girona per circa venti milioni di euro più bonus, ha superato del tutto i postumi dell’intervento alla caviglia destra del 10 luglio ed ora è alla ricerca di minuti per migliorare la condizione. Fuori soltanto Contini, Lukaku e Rrahmani, ma anche per lui ci sono buone notizie: potrebbe recuperare già per il Pisa.

