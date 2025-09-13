Ufficiale Cagliari-Parma, le formazioni: Pisacane lancia dal 1' due ex azzurri

Manca poco all'inizio della terza giornata di Serie A, che si aprirà alle ore 15:00 con la gara tra Cagliari e Parma. Sfida tra i due debuttanti Fabio Pisacane e Carlos Cuesta, con il primo che lancia dal 1' il Gallo Belotti, con Folorunsho e Oristanio alle spalle; e lo spagnolo che si affida al tandem di attacco formato da Cutrone e Pellegrino. Queste le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Gaetano, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti, Esposito.

A disposizione: Cicci, Sarno, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Ze Pedro.

Allenatore: Fabio Pisacane.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Sorensen, Bernabe, Ordonez, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benediyczak, Estevez, Almqvist, Keita, Begic, Oristanio, Cremaschi, Britschgi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco.

Allenatore: Carlos Cuesta.