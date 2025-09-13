Hojlund subito titolare? Cds: "E' testa a testa con Lucca già a Firenze"

E' il momento della verità, ha detto Antonio Conte in conferenza, nonostante la stagione sia agli inizi, per inquadrare il periodo. Sembra la definizione più adatta perché, da quando è lui l’allenatore, la squadra non ha mai affrontato la gestione psicofisica del doppio impegno ravvicinato. Si parte da Firenze in treno, poi Manchester in aereo e così via con gli impegni ravvicinati con l'obiettivo di scoprire l'attitudine collettiva al doppio impegno ed anche come Conte opererà il turnover.

Non gli mancano le scelte. Secondo il Corriere dello Sport, Rasmus Hojlund insidia Lucca già oggi per partire dal primo minuto contro la Fiorentina. Conte dovrebbe confermare il 4-1-4-1 con i Fab Four e Politano a destra. La linea difensiva davanti a Meret sarà composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. Per il centrale olandese si tratta del debutto assoluto con il Napoli. In attacco, come detto, è già tempo del testa a testa Lucca-Hojlund.