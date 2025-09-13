Milan ancora senza Leao, Allegri: "Credo lo rivedremo contro il Napoli"

Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia di Milan-Bologna, il tecnico dei rossoneri Max Allegri ha parlato anche degli infortuni, in particolare di quello di Rafael Leao.

Rosa corta?

"La rosa ha il numero giusto di giocatori per poter affrontare la stagione. 19 giocatori di movimento più dei giovani dell'U23 che sono bravi e hanno la possibilità di lavorare con noi e di crescere".

Punto infortunati:

"Leao ha un problema al soleo. Elongazione o stiramento non cambia niente, è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me ad Udine, secondo me lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso. Estupinan sta bene, ha anche recuperato dal jet lag. Pulisic sta bene, non ha nessun problema alla mano. Gli altri stanno tutti bene, abbiamo infortunati solo Leao e Jashari, che aspettiamo con i tempi giusti".