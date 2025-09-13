Ufficiale

Fiorentina, i convocati di Pioli per il Napoli: non recupera Gudmundsson

Fiorentina, i convocati di Pioli per il Napoli: non recupera GudmundssonTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:15Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di quest'oggi alle 20:45 contro il Napoli di Antonio Conte allo stadio Artemio Franchi. Tra i 25 nomi non si legge quello di Albert Gudmundsson: l'islandese, alle prese con un infortunio alla caviglia subito nella sfida giocata con la sua nazionale contro l'Azerbaigian, non sarà della partita

La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.