Ufficiale
Fiorentina, i convocati di Pioli per il Napoli: non recupera Gudmundsson
TuttoNapoli.net
Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di quest'oggi alle 20:45 contro il Napoli di Antonio Conte allo stadio Artemio Franchi. Tra i 25 nomi non si legge quello di Albert Gudmundsson: l'islandese, alle prese con un infortunio alla caviglia subito nella sfida giocata con la sua nazionale contro l'Azerbaigian, non sarà della partita
La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.
Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.
Pubblicità
Serie A
Copertina Calciomercato Napoli: Conte ha confermato la svolta improvvisa di agosto di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com