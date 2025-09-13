Fiorentina, aggiornamento sui convocati: altra assenza in attacco per Pioli
Novità per i convocati della Fiorentina. Stefano Pioli in mattinata ha diramato la lista dei 25 giocatori per la gara contro i partenopei. Inizialmente l'unico assente era Albert Gudmundsson, fuori a causa di un infortunio alla caviglia subito nella sfida Islanda-Azerbaigian, ma, come comunicato tramite X dal club viola all'ex Genoa si aggiunge anche Sabiri. Il marocchino infatti ha lasciato il ritiro della squadra per motivi familiari e sarà indisponibile per la sfida di questa sera contro il Napoli.
La lista iniziale dei convocati diramata dalla Fiorentina per la partita contro il Napoli:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.
Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.
