Ufficiale Fiorentina, aggiornamento sui convocati: altra assenza in attacco per Pioli

Novità per i convocati della Fiorentina. Stefano Pioli in mattinata ha diramato la lista dei 25 giocatori per la gara contro i partenopei. Inizialmente l'unico assente era Albert Gudmundsson, fuori a causa di un infortunio alla caviglia subito nella sfida Islanda-Azerbaigian, ma, come comunicato tramite X dal club viola all'ex Genoa si aggiunge anche Sabiri. Il marocchino infatti ha lasciato il ritiro della squadra per motivi familiari e sarà indisponibile per la sfida di questa sera contro il Napoli.

La lista iniziale dei convocati diramata dalla Fiorentina per la partita contro il Napoli:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.