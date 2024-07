Accostato al Napoli, Ismajli obiettivo del Besitkas: previsto incontro con l'Empoli

Forte interesse dalla Turchia per Ardian Ismajli (27 anni, in foto), difensore in forza all'Empoli reduce da una stagione di buon livello nel corso della quale si è distinto per discrete prestazioni e per aver potuto gioire assieme ai compagni e a mister Nicola per aver raggiunto una salvezza storica per il club toscano.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, è previsto nelle prossime ore un contatto tra i dirigenti dell'Empoli ed emissari del Besiktas, che hanno l'obiettivo di portare in Turchia il difensore centrale classe 1996 dal doppio passaporto albanese e kosovaro (a livello di nazionale rappresenta i primi, con cui ha preso parte a Euro 2024 pur non scendendo mai in campo).

L'Empoli considera Ismajli parte integrante e base solida per la propria rosa del futuro, ma di fronte a un'offerta adeguata sta valutando di lasciarlo partire. Attese evoluzioni nelle prossime ore, da ricordare come a gennaio si fossero fatti avanti anche dalla Russia, in particolare c'era la Dinamo Mosca, ma Ismajli abbia prontamente rifiutato la proposta. Legato all'Empoli da un contratto in scadenza nel 2025, nell'ultima stagione ha messo insieme 26 presenze in Serie A. Nelle scorse settimane erano emerse voci sul Napoli, ma le indiscrezioni non hanno poi trovato concreto seguito.