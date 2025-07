L'Al Ahli fa sul serio per Nico Gonzalez: proposti 30mln alla Juventus!

La Juventus è in piena attività sul mercato, con un focus particolare sulle cessioni, necessarie per sbloccare poi gli acquisti. Uno dei nomi in uscita è quello di Nico Gonzalez, esterno argentino arrivato lo scorso anno dalla Fiorentina. Nonostante le aspettative, Gonzalez non è riuscito a imporsi né con Thiago Motta né con Tudor, perdendo gradualmente spazio e centralità nel progetto tecnico. La Juventus lo ha quindi ufficialmente messo sul mercato, e dall’Arabia Saudita – in particolare l’Al Ahli di Gedda – si è riacceso l’interesse, con una proposta a titolo definitivo da 30 milioni di euro e un ricco contratto pronto per il giocatore, riferisce Gazzetta.it.

Va ricordato che Gonzalez è arrivato in bianconero tramite un’operazione inizialmente in prestito oneroso da 8 milioni, con obbligo di riscatto a 25 milioni legato a determinate condizioni nel corso della stagione 2024/25, oltre a 3,1 milioni di oneri accessori e fino a 5 milioni di bonus legati a obiettivi sportivi. Dunque, una sua cessione immediata genererebbe un’entrata importante che potrebbe dare respiro al bilancio e libertà d’azione per i colpi in entrata. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’offerta saudita verrà accettata e se Gonzalez saluterà definitivamente la Serie A.