Il Bologna perde anche Lucumì? Romano: "Interesse concreto del Sunderland"

Dopo Sam Beukema, che domani sosterrà le visite mediche col Napoli, il Bologna potrebbe perdere anche l'altro difensore centrale protagonista della scorsa stagione, Jhon Lucumí. Ne ha parlato attraverso il proprio canale Youtube il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "Dopo Sam Beukema, anche Lukumì può lasciare il Bologna? Bisognerà capire cosa vorrà fare il Bologna, perché va sempre rispettata la volontà del club. C'è ancora l'interesse del Napoli per Dan Ndoye, ed è spuntato il Sunderland in maniera forte su Lucumì. Il direttore sportivo Ghisolfì è lo stesso che voleva portare Lucumi alla Roma prima di passare al Sunderland. Adesso Gisolfi sta provando a fare, insomma, la stessa operazione, a portare Lucumi in Premier League.

Vedremo cosa accadrà in termini di eventuale proposta di volontà del giocatore, ma va rispettato anche il Bologna che fino ad oggi non ha ancora dato un'apertura a questo tipo di uscita. Vedremo eventualmente che tipo di proposta arriverà per quanto riguarda Lucumì, ma l'interesse del Sunderland è un interesse concreto. Ci sono già stati contatti con gli agenti del giocatore, anche un contatto diretto nelle ultime 24 ore. E allora seguiremo gli sviluppi per quanto riguarda questo fronte”.