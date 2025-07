Inter, Marotta: "Calhanoglu? È un nostro giocatore a tutti gli effetti, arriverà quanto prima"

"Fiducioso per la prossima stagione? Sempre fiducioso, siamo l'Inter, quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro". Parole del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell'Assemblea di Lega Calcio di quest'oggi in via Rossellini a Milano.

Ci sono novità per quanto riguarda Calhanoglu? Risponde sempre Marotta: "No, è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando è convocato". Spazio anche ad una risposta sul giovane difensore classe 2006 del Parma, Giovanni Leoni: "Se c'è fiducia? Leoni è un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro".

Valentin Carboni andrà al Genoa? Marotta conferma l'operazione: "Probabilmente sì, con un bravo allenatore come Vieira". E su possibili novità su Sebastiano Esposito, sul quale ci sono tante squadre, Marotta non dà ulteriori dettagli: "Vediamo, vediamo, presto, presto".