Bologna, non solo Beukema: pronto a salutare un altro difensore

Non c'è solo Sam Beukema tra i giocatori pronti a lasciare il Bologna da qui a qualche giorno al massimo (ora, nel caso del centrale difensivo olandese). C'è anche un altro difensore con le valigie in mano ed è il croato Martin Erlic, ai margini del progetto e tentato dallo Slovan Bratislava, che lo vuole in prestito con diritto di riscatto per il Secondo Turno di qualificazioni alla prossima edizione della Champions League.

Per sostituirlo i fari sono puntati sul giovane Yusuf Akcicek, valutato 15 milioni di euro dal Fenerbahce. Occhio anche a un ritorno di fiamma sull'argentino Valentin Gomez del Velez, che stava per andare all'Udinese a gennaio e rimane un pallino di Sartori. In uscita dal Bologna, invece, un tandem di centrocampisti centrali poco utilizzati nei mesi scorsi come il croato Nikola Moro, vicino ai greci dell'AEK, e il marocchino Oussama El Azzouzi, sul quale c'è l'Auxerre in Francia. Lo si legge su Tmw.