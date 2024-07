Accostato al Napoli, Soulé ha accordo con la Roma: pronta offerta per la Juve

L'argentino, accostato anche al Napoli, è un obiettivo concreto del club giallorosso.

La Roma fa sul serio per Matias Soulé. L'argentino, accostato anche al Napoli, è un obiettivo concreto del club giallorosso. Il classe 2003 ha raggiunto l'accordo economico con la Roma, che ora presenterà alla Juventus un'offerta da 25 milioni di euro, bonus compresi per acquistare il cartellino del fantasista. E' la stessa offerta avanzata dal Leicester City nei giorni scorsi (20 milioni più cinque di bonus). I giallorossi per superare la concorrenza inglese faranno leva sulla volontà del classe 2003. A riferirlo é Sky Sport.