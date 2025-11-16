Acqua santa a Formello: Lazio, troppi infortuni e Lotito fa benedire i campi
Emergenza infortuni in casa Lazio. Sarri dovrà rinunciare a diversi giocatori per la ripresa del campionato tra una settimana: fuori Gigot (operato alla caviglia), Castellanos (lesione di secondo grado al flessore destro), Cancellieri(lesione miotendinea agli hamstring sinistri), Nuno Tavares (problema al soleo sinistro). Dele-Bashiru è guarito dal flessore ma resterà comunque fuori rosa.
A questa lista si aggiunge Nicolò Rovella, ancora alle prese con la pubalgia: il centrocampista dovrà operarsi e sarà indisponibile per le prossime settimane. Una perdita pesante per Sarri, che andrà ad aggiungersi ai giocatori già indisponibili. Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito ha fatto benedire i campi di Formello da un sacerdote amico, nella speranza di invertire la lunga serie di infortuni che sta colpendo la squadra.
