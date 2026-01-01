Stadio decisivo per introiti: tra museo e tour, che numeri per la Juve nel 2025
(ANSA) - TORINO, 01 GEN - Il 2025 si è chiuso con grandi numeri per quanto riguarda gli ingressi allo Juventus Museum. Come scrive il club bianconero, sono stati 140.712 i visitatori nell'anno che si è appena concluso, e di questi 101.223 hanno effettuato anche lo Stadium Tour (il 72% del totale). "Un dato che conferma quanto il museo diventi centrale e vivo quando la Juventus scende in campo all'Allianz Stadium, e non solo, oltre a consolidare il posizionamento come una delle realtà museali più visitate della città di Torino" si legge nella nota diramata dalla società della Continassa. (ANSA).
