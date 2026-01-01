Cancelo torna in Serie A? Contatti avviati con due big, ma c’è un ostacolo

Il futuro europeo di Joao Cancelo potrebbe riaprirsi a breve. L’esterno portoghese, oggi all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, non è considerato incedibile e una cessione resta possibile. Secondo Sky Sport, nelle ultime ore sarebbero partiti i primi contatti esplorativi.

Inter e Juventus avrebbero sondato la situazione tramite l’agente Jorge Mendes, senza avviare una vera trattativa ma per valutare la sostenibilità economica dell’operazione. Il nodo principale resta l’ingaggio: circa 18 milioni di euro netti a stagione, fuori scala per i club europei. Le ipotesi sul tavolo prevedono un contributo dell’Al-Hilal allo stipendio o una riduzione da parte del giocatore. Sullo sfondo resta attento anche il Barcellona, al momento alla finestra.